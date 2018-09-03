Японские производители напитков изобрели прозрачные напитки в качестве более "здоровой альтернативы". Так, отныне на полках супермаркетов можно будет приобрести прозрачные напитки со вкусом пива и кофе.

Рио Оцу, глава компании Suntory Holdings, пояснил, что потребность в напитках, которыми люди могут наслаждаться без колебаний – одна из причин спроса на бесцветные напитки в стране. Компания создала прозрачный латте, персиковый чай и кристально-чистое пиво.

Идея создать прозрачные напитки появилась у Рио Оцу после провалившейся рекламной компании безалкогольного пива. Однако офисные работники скептически отнеслись к этой затее, потому что не хотели, чтобы их коллеги думали, что они злоупотребляют алкоголем.

Опрос потребителей показал, что выбор прозрачных напитков основан на подсознательном восприятии их как более здоровых. Но по словам врачей, разница в калорийности, а также содержании сахара и кофеина, не слишком большая. Поэтому, по мнению специалистов, это преимущество, скорей всего, воображаемое.

Пока в Японии придумывают полезные напитки, Украина "заливает" Европу пивом.