В воздухе над Херсонской областью обнаружили токсичные химические вещества. Об этом в Facebook сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет УНН.

"Сегодня, около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества)", - сообщил Слободян.

По его словам, сейчас об этом проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Также внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию.

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