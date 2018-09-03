Алименты в Украине: как начисляются выплаты [ Редактировать ]
Министерство юстиции Украины обнародовало размеры алиментов, которые взимаются в соответствии с законом на содержание ребенка после развода родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Для детей до 6 лет - это 1559 гривен в 2018 году. Для детей 6-18 лет - 1944 гривны в 2018 году. В то же время, алименты не могут превышать десяти прожиточных минимумов. А это: для детей до 6 лет - 15 590 гривен, для детей 6-18 лет - 19 440 гривен", - говорится в сообщении.
В Минюсте отмечают, что алименты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума.
Ранее мы сообщали, что в Украине вступили в силу новые штрафы за неуплату алиментов.
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