Министерство юстиции Украины обнародовало размеры алиментов, которые взимаются в соответствии с законом на содержание ребенка после развода родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Для детей до 6 лет - это 1559 гривен в 2018 году. Для детей 6-18 лет - 1944 гривны в 2018 году. В то же время, алименты не могут превышать десяти прожиточных минимумов. А это: для детей до 6 лет - 15 590 гривен, для детей 6-18 лет - 19 440 гривен", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что алименты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, что в Украине вступили в силу новые штрафы за неуплату алиментов.