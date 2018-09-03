Початок нового навчального року по-новому. У деяких столичних школах формат святкування Дня знань змінили. Лінійку замінили живим спілкуванням, урочисті промови - розвивальними іграми. А замість парт подекуди з'явилися подушки. Більше розкажуть мої колеги.

Вона мріє бути діджеєм та провести вечірку на Місяці. А ще хоче стати Міністром екології або ж президентом. Своїми амбітними мріями шестикласниця Яна першого навчального дня ділиться із однокласниками. Адже замість довгих урочистостей у них неформальна бесіда. Від оновленого формату уроку дівчинка у захваті.

"Лінійки, які зараз створили, ну ті, які вже зараз проходять вони роблять дітей більш відкритими один до одного. Мені здається, що такі лінійки були б дуже доречними у всіх школах, не тільки в нашій. Мені теперішні лінійки дуже подобаються, тому що це щось нове, щось цікаве", - розповідає Яна, школярка.

У Київській гімназії східних мов "лінійки" у такій формі не новизна, кажуть вчителі. Адже практикувати нинішні нововведення розпочали ще минулоріч.

"Цілий рік ми разом проводили дуже цікаві заходи, неймовірно, це були незвичайні уроки, це були майстер-класи , тобто діти не вперше знайомі з отакою атмосферою - квести, камеді-вумен ми робили у класі і квест. На уроках в нас були типу сторітелінг. Дітям дуже було цікаво, коли мама розповідала урок математики. Наприклад, коли тато приходив і проводив урок української мови", - розповідає Оксана Мажелій, учитель української мови.

"Діти фактично заставили нас не залишатися в старих моделях. Вони захотіли чогось цікавого , незвичайного і ми це підтримали", - говорить Оксана Проскура, директор школи.

Нині ж планів у керівництва закладу побільшало. Змінити мають намір не лише формат уроків, а й оновити методику та процес викладання. І хоча, для 1 та 11 класів офіційну частину святкування лишили такою, як і раніше, усі інші школярі проходять квести, інтерактиви та спілкуються. Такі нововведення підтримують і батьки.

"Тому що я згадую свої лінійки завжди на 1 вересня і не дивлячись на те, шо я навчався в дуже хорошій школі і в мене класні вчителі були, з якими я до сих пір спілкуюся, ну це було завжди дуже сумно. Тут, це дуже класно, тому що це формат постійного спілкування і комунікації з дітьми, вони не просто сидять, дивляться, вони є активними учасниками цього дійства, тому для мене це надзвичайно цікаво", - говорить Станіслав Журков, батько школяра.

Повертатись до "лінійок" у цій школі не збираються. Обіцяють попереду на школярів чекає ще багато нового та корисного.