Також пропонується виключити з Основного закону положення про використання військових баз

Петро Порошенко як і обіцяв, до відкриття сесії парламенту вніс у Раду проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України в НАТО і Євросоюз. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

Також пропонується виключити з Основного закону положення про використання військових баз для тимчасового перебування в Україні іноземних військових формувань. Йдеться про перебування Чорноморського флоту Росії на території українського Криму.