Порошенко вніс проект змін до Конституції щодо інтеграції України в НАТО [ Редактировать ]
Петро Порошенко як і обіцяв, до відкриття сесії парламенту вніс у Раду проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України в НАТО і Євросоюз. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко.
Також пропонується виключити з Основного закону положення про використання військових баз для тимчасового перебування в Україні іноземних військових формувань. Йдеться про перебування Чорноморського флоту Росії на території українського Криму.
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