У Лівії із тюрми втекли 400 ув'язнених [ Редактировать ]
400 ув'язнених втекли із тюрми на південній околиці лівійської столиці Тріполі. За повідомленнями місцевої поліції, наглядачі не змогли завадити бунту із остраху за власні життя. Заворушення серед арештантів почалися, коли ті дізналися про сутички поблизу в'язниці. Збройні зіткнення між ворожими угрупованнями в передмістях лівійської столиці точаться уже тиждень. Напередодні президент країни оголосив у Тріполі надзвичайний стан. Унаслідок сутичок загинуло уже понад 40 людей, десятки поранені.
І про інші надзвичайні події у світі, дивіться далі в нашому короткому огляді.
Світова культурна спадщина зазнала непоправної втрати. У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі, площею 20 тисяч квадратних метрів, збегігалося приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту та інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років, саме стільки існує музей. За попередньою інформацією, втрачено усе. Люди внаслідок інциденту не постраждали. На момент виникнення пожежі у будівлі перебували тільки охоронці, які встигли її залишити.
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У британському Ліверпулі зайнялася одна з найвизначніших пам'яток міста - історична будівля Littlewood's Pools. Вогонь зруйнував дах і щонайменше один поверх у західному крилі. Полум'я приборкували півсотні рятувальників. Взяти його під контроль вдалося лише після шести годин гасіння. Інформації про постраждалих немає. Будівлю звели 1938 року. Із 2003 - вона порожніє. Але нещодавно споруду продали, у ній планували створити центр кіно та телевізійну студію.
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Американським штатом Мічиган пронісся потужний торнадо. Очевидці оприлюднили відео стихії, що вирувала одразу у кількох округах штату. За словами місцевих мешканців, небо раптово вкрили густі хмари і здійнявся сильний вітер. Явище спостерігали сотні людей. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Однак, торнадо зніс на своєму шляху кілька будівель. Метеорологи попереджають про ймовірність сильних опадів, викликаних стихією, у регіоні вже найближчими днями.
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Щонайменше 5 людей загинули, шістнадцятеро зникли безвісти унаслідок масштабної повені у китайській провінції Юньнань. Регіон напередодні накрили потужні зливи. В одному із селищ будинки просто пішли під воду. Перервалося енергопостачання й транспортне сполучення. У деяких районах провалилися дороги. Рятувальники ведуть пошукові роботи й надають допомогу постраждалим.
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