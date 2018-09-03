Гостья британского утреннего шоу This Morning Люси Каррингтон оконфузилась в прямом эфире. Женщина пришла на телепередачу со своей собакой, чтобы доказать, что она смогла перевести свою собаку на вегетарианскую диету. Однако питомец жестко подставил свою хозяйку.

Организаторы программы предложили домашнему любимцу выбрать одно из двух блюд – овощное рагу или же мясо, и пес выбрал второе. Ветеринар Скотт Миллер, присутствующий на шоу, отметил, что собаки – это всеядные существа, поэтому им следует давать как вегетарианскую, так и не вегетарианскую пищу.

Большинство зрителей шоу осудили женщину и обвинили ее в жестком обращении с домашним животным.

Ранее мы рассказывали о собаке, чья необычная реакция на объятия сделала его звездой.