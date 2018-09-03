В Запорожье 18-летняя девушка продавала женщин в сексуальное рабство [ Редактировать ]
В Запорожье полицейские совместно с пограничниками задержали 18-летнюю местную жительницу, которая занималась вербовкой девушек в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 3 сентября.
Установлено, что фигурантка занималась вербовкой и перемещением женщин, в том числе несовершеннолетних девушек. Она получала деньги за их продажу в сексуальное рабство за границу.
Продолжается расследование уголовного производства, задержанной грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что женщин жестоко избили палками за секс в машине.
по теме
Легенда "Динамо" присоединился к сборной Украины
Он будет одним из помощников главного тренера сборной Андрея Шевченко
Лето-2018 в Киеве побило новый рекорд
Лето в 2018 году стало одним из самых теплых за всю историю климатических наблюдений в столице
Алименты в Украине: как начисляются выплаты
Министерство юстиции Украины обнародовало размеры алиментов, которые взимаются в соответствии с законом на содержание ребенка после развода родителей
Опасные игры: ребенок оказался в ловушке на детской площадке
В одном из районов столицы ребенок нуждается в помощи
Пенсии в Украине пересчитают: какие ждать изменения
Гражданам Украины пересчитают пенсии по новой формуле