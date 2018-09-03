В Запорожье полицейские совместно с пограничниками задержали 18-летнюю местную жительницу, которая занималась вербовкой девушек в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 3 сентября.

Установлено, что фигурантка занималась вербовкой и перемещением женщин, в том числе несовершеннолетних девушек. Она получала деньги за их продажу в сексуальное рабство за границу.

Продолжается расследование уголовного производства, задержанной грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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