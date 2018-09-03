В МИД Украины подтвердили гибель двух украинцев [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины при крушении вертолета в Афганистане. Еще один украинец ранен, он в местном военном госпитале.Как сообщил представитель МИДа Василий Кирилич, все трое украинцев - это члены экипажа.
Также погибли 10 пассажиров - афганских военнослужащих.
Напомню, накануне в афганской провинции Балх разбился вертолет Ми-8 молдавской компании. Он выполнял миссию по контракту с ООН. Всего на его борту находились 14 человек - три члена экипажа и 11 солдат.
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