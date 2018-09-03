Из Берлина в Киев за 600 гривен. Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый регулярный рейс в Украину. Самолет авиакомпании приземлился в 14:23 в Борисполе.

Рейсы по маршруту Берлин-Киев будут выполняться 4 раза в неделю, стоимость перелета в одну сторону стартует от 17 евро. С конца октября перевозчик планирует начать полеты в 11 городов Европы - в том числе, из аэропорта Львова.