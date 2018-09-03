Первые магнитные возбуждения, близкие к магнитной бури первого уровня G1, накроют Украину уже 8 сентября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури в 2018 году были зарегистрированы 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Когда ожидать магнитных бурь в сентябре - читайте в нашем материале.