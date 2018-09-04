В Турции зафиксирован рекордный за 15 лет уровень инфляции [ Редактировать ]
В Турции уровень инфляции достиг самого высокого уровня с 2003 года в 17,9%. Такие данные озвучило турецкое управление статистики, сообщает AFP.
Больше всего выросли цены на транспорт – 27,13%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,75%.
Рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки, и отказ Центробанка сделать это вызывала сомнения в независимости институции.
В 2003 году инфляция в Турции составила 15,85%.
Как сообщалось, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Ранее мы писали о том, Турция грозит США возмездием.
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