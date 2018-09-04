Пожежа у Ріо-де-Жанейро: стали відомі нові подробиці [ Редактировать ]
Недбалість, яка спустошує. Стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії. Разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової.
Численні артефакти з Стародавнього Єгипту, твори греко-римського мистецтва та інших культур, найдавніший у Південній Америці людський скелет віком 12 тисяч років, уціліла під час виверження Везувію римська фреска з Помпей, кістяки динозаврів, метеорит - це лише незначна частина експонатів, які зберігалися у Національноиму музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Загалом же їх понад 20 мільйонів. Було. Утім, проти ночі у понеділок усі вони - згоріли ущент.
"Мені здається, це все страшний сон. Сьогодні я лягла спати з надією, що коли прокинуся - усе це виявиться неправдою, просто нічним жахіттям", - розповідає Регіна Дантас, бразильський історик.
Будівля зайнялася у неділю близько 19:30 за місцевим часом, уже коли музей зачинили. На той момент там не було нікого, окрім кількох охоронців. Вони встигли вибігти. Приборкували вогонь 80 пожежників. Утім до гасіння змогли приступити тільки через 40 хвилин - два пожежних гідранти виявилися непридатними. Тож воду довелося брати з озера неподалік. Відтак локалізувати пожежу вдалося тільки зранку. Тому врятувати пощастило небагато.
"До ліквідації наслідків пожежі ми будемо залучати працівників музею. Хто зна, можливо нам вдасться врятувати бодай якісь деталі, які мають велику історичну цінність", - говорить Роберто Робаді, керівник пожежної служби Ріо-де-Жанейро.
Що спричинило пожежу з'ясовують правоохоронці, але основною причиною вже назвали "роки недбалості". До того ж, кілька років тому влада різко скоротила бюджет, який виділявся на потреби музею. Цього року, він, до речі, відзначив 200-річний ювілей.
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