Новий навчальний рік у новому форматі. У деяких столичних школах відійшли від традиційного святкування Дня знань. Замість лінійки було живе спілкування, замість урочистих промов - розвивальні ігри. А замість парт подекуди з'явилися подушки. Іванна Ілліна усе бачила.

Вона мріє бути діджеєм та провести вечірку на Місяці. А ще - хоче стати міністром екології, або ж президентом. Своїми амбітними мріями шестикласниця Яна першого навчального дня ділиться із однокласниками. Адже замість довгих урочистостей у них - неформальна бесіда. Від оновленого формату уроку дівчинка у захваті.

"Лінійки, які зараз створили , ну ті, які вже зараз проходять вони роблять дітей більш відкритими один до одного. Мені здається, що такі лінійки були б дуже доречними у всіх школах, не тільки в нашій. Мені теперіші лінійки дуже подобаються, тому що це щось нове, щось цікаве", - каже Яна, школярка.

У Київській гімназії східних мов "лінійки" у такій формі не новизна, кажуть вчителі. Адже практикувати нинішні нововведення розпочали ще минулоріч.

"Цілий рік ми разом проводили дуже цікаві заходи, неймовірно, це були незвичайні уроки, це були майстер-класи, тобто діти не вперше знайомі з отакою атмосферою. Квести, камеді-вумен ми робили у класі і квест. На уроках в нас були типу сторітелінг. Дітям дуже було цікаво, коли мама розповідала урок математики. Наприклад, коли тато приходив і проводив урок української мови", - розповідає Оксана Мажелій, учителька української мови.

"Діти фактично заставили нас не залишатися в старих моделях. Вони захотіли чогось цікавого, незвичайного і ми це підтримали", - каже Оксана Проскура, директорка школи.

Нині ж планів у керівництва закладу побільшало. Змінити мають намір не лише формат уроків, а й оновити методику та процес викладання. І хоча, для 1 та 11 класів офіційну частину святкування лишили такою, як і раніше, - усі інші школярі - проходять квести , інтерактиви та спілкуються. Такі нововведення підтримують і батьки.

"Тому що я згадую свої лінійки завжди на 1 вересня і не дивлячись на те, шо я навчався в дуже хорошій школі і в мене класні вчителі були, з якими я до сих пір спілкуюся, ну це було завжди дуже сумно. Тут, це дуже класно, тому що це формат постійного спілкування і комунікації з дітьми. Вони не просто сидять, дивляться, вони є активними учасниками цього дійства, тому для мене це надзвичайно цікаво", - розповідає Станіслав Журков, батько школяра.

Повертатись до "лінійок" у цій школі не збираються. Обіцяють, попереду на школярів чекає ще багато нового та корисного.