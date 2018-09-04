Пожежа у Ріо-де-Жанейро: стали відомі нові подробиці

Недбалість, яка спустошує. Стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії. Разом з експонатами, зібраними за два століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової