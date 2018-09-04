В Одесі сталася пожежа на станції техобслуговування [ Редактировать ]
Четверо рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері зайнялося на станції техобслуговування - вибухнули газові балони, обвалився дах.
Пожежників доправили до лікарні, вони у задовільному стані.
Причини загоряння встановлюють.
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