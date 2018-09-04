Київ потрапив до топ-15 найпривабливіших для фотографів міст [ Редактировать ]
Київ потрапив до топ-15 найпривабливіших для фотографів міст. Перелік складали на основі зображень популярного фотостоку. І столиця України в ньому на наступній позиції після Сінгапуру.
Очолив список міст, які найчастіше фотографують, Нью-Йорк, за ним ідуть Лондон, Бангкок, Париж, Москва, Рим, Лос-Анджелес, Венеція та Барселона.
Щодо Києва, то упорядники рейтингу зауважили, що унікальним об'єктом українську столицю роблять, зокрема, річка Дніпро та архітектурні пам'ятки, частина з яких - найпривабливіші в Європі.
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