До речі, санкційну єдність країни Європи покажуть уже завтра. За даними кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі - Рікарда Йозвяка, у ЄС вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні обмеження проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України.

"Європейські дипломати подовжили санкції на 6 місяців, про це теж буде офіційно оголошено в середу. Подовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму - загалом це 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій", - говорить Рікард Йозвяк, кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі.

