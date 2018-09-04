Кейт Міддлтон визнали наймоднішою в королівській родині [ Редактировать ]
Кейт Міддлтон - наймодніша в королівській родині. За звітом однієї з інтернет-компаній, саме на неї найчастіше орієнтуються британці, обираючи одяг.
Торік найбільший попит був на пальта для вагітних "як у Кейт", цьогоріч неабиякий ажіотаж викликала червона сукня, в якій герцогиня була з новонародженим принцом Луї.
На другому місці серед модниць - дружина принца Гаррі Меган. На третьому - дочка Кейт і принца Вільяма Шарлотта. 4 місце посів її брат - принц Джордж. На 5 - Єлизавета Друга. Її наслідують, обираючи броші.
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