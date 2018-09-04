На посетителей винодельческого фестиваля напал рой шершней

Сколько заплатят американцу, который отсидел 17 лет ни за что? Что будут искать 8 тысяч человек в корейских туалетах? И какое событие празднуют в семействе Джеймса Бонда? Об этом и не только в нашем обзоре