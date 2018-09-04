Агенція запрацює вже наступного року

Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агентства з кібербезпеки. Усе щоб посилити захист країни. За зразок візьмуть відповідні державні установи США та Ізраїлю.

Нову організацію спільно очолюватимуть міністри оборони та внутрішніх справ. Уже найближчим часом німецький парламент має затвердити завдання відомства та його фінансування - ідеться про 200 мільйонів євро на перші три роки.

Планують, що агенція запрацює вже наступного року.