В Харькове медики спасают 10-летнюю девочку, которая получила серьезную травму и впала в кому после того, как ее сбил автомобиль. Инцидент произошел в Изюме 3 сентября около 14:00 перед мостом через реку Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

41-летний водитель ВАЗа наехал на девочку. Обстоятельства ДТП не указаны. Сразу после инцидента отец девочки на попутной машине доставил ее в изюмскую больницу. Медики сразу направили ребенка в операционное отделение и вызвали из Харькова санавиацию для направления в областную больницу.

По данным правоохранителей, у ребенка черепно-мозговая травма и перелом костей черепа, девочка пребывает в коме.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Автомобиль помещен на штрафную площадку Изюмского горотдела полиции.

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