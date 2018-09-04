Под Харьковом ВАЗ "отправил" ребенка в кому [ Редактировать ]
В Харькове медики спасают 10-летнюю девочку, которая получила серьезную травму и впала в кому после того, как ее сбил автомобиль. Инцидент произошел в Изюме 3 сентября около 14:00 перед мостом через реку Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.
41-летний водитель ВАЗа наехал на девочку. Обстоятельства ДТП не указаны. Сразу после инцидента отец девочки на попутной машине доставил ее в изюмскую больницу. Медики сразу направили ребенка в операционное отделение и вызвали из Харькова санавиацию для направления в областную больницу.
По данным правоохранителей, у ребенка черепно-мозговая травма и перелом костей черепа, девочка пребывает в коме.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Автомобиль помещен на штрафную площадку Изюмского горотдела полиции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину.
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