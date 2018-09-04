Настя Каменских оголилась на фото и нарвалась на критику [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке артистка позирует в ванной в белой футболке и стрингах.
Некоторые подписчики негативно восприняли такое откровение певицы и высказали свое мнение по этому поводу:
"Извращенка", "Это уже слишком пошло", "Весь шарм прошел", "Как низко пал человек", "Какой ужас"
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских опозорилась "колхозным" нарядом.
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