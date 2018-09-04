Украинская певица Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует в ванной в белой футболке и стрингах.

Некоторые подписчики негативно восприняли такое откровение певицы и высказали свое мнение по этому поводу:

"Извращенка", "Это уже слишком пошло", "Весь шарм прошел", "Как низко пал человек", "Какой ужас"

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских опозорилась "колхозным" нарядом.