МОМО "похвасталась" новыми жертвами [ Редактировать ]
После попытки самоубийства 15-летней девочки в Киеве в ходе игры МОМО, стало известно, что в департаменте Колумбии Сантандер, в муниципалитете Барбоса расследуют два случая гибели детей, которые также связывают с суицидальной игрой МОМО.
Сначала был найден мертвым 16-летний мальчик. Как именно он умер не сообщается. А спустя 48 часов покончила с собой 12-летняя девочка - она повесилась в шкафу у себя дома. Известно, что оба они играли в игру в приложении WhatsApp.
По сведениям местной прессы, подростки были знакомы. Мальчик подключил девочку к этой игре незадолго до своей смерти.
Как сообщает Daily Mail, мобильные телефоны обоих детей сейчас изучает полиция. В Колумбии это первые случаи гибели, связанные с МОМО.
Ранее был установлен настоящий номер куратора.
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