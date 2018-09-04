После попытки самоубийства 15-летней девочки в Киеве в ходе игры МОМО, стало известно, что в департаменте Колумбии Сантандер, в муниципалитете Барбоса расследуют два случая гибели детей, которые также связывают с суицидальной игрой МОМО.

Сначала был найден мертвым 16-летний мальчик. Как именно он умер не сообщается. А спустя 48 часов покончила с собой 12-летняя девочка - она повесилась в шкафу у себя дома. Известно, что оба они играли в игру в приложении WhatsApp.

По сведениям местной прессы, подростки были знакомы. Мальчик подключил девочку к этой игре незадолго до своей смерти.

Как сообщает Daily Mail, мобильные телефоны обоих детей сейчас изучает полиция. В Колумбии это первые случаи гибели, связанные с МОМО.

Ранее был установлен настоящий номер куратора.