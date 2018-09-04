Ребенок заснял призрака, который запугивает весь дом (фото) [ Редактировать ]
В Шотландии ребенок из многодетной семьи заснял призрак в собственном доме. В окне отчетливо заметна тень, которую дочь называет призраком. Об этом пишет The Mirror.
Сначала девочка рассказала маме о маленьком мальчике, который прыгал с ней на кровати. По ее словам, он раньше жил в ее комнате.
Параллельно с рассказами девочки в квартире начали происходить паранормальные явления - свет загорался сам по себе, вещи пропадали со своих мест.
Фото: Fortitude Press
"Свет в ванной постоянно горел, хотя мы его выключали. Игрушки дочери были разбросаны по квартире. Все двери в доме были со стеклянными вставками, и через них можно было увидеть проходящий силуэт. Иногда чувствовался затхлый запах", - отметила женщина.
Мать изначально не верила в слова дочери, решив, что ребенок рассказывает о воображаемом друге. Однако снимок заставил ее усомниться в этом.
Ранее мы писали о том, что туристы сплавлялись на лодке и засняли жуткого призрака.
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