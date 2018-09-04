У Харкові підірвали саморобний пристрій, є постраждалий [ Редактировать ]
Саморобний пристрій підірвали цієї ночі у Харкові. Постраждав тридцятирічний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
Як повідомили в поліції, на Жасминовому бульварі біля житлової багатоповерхівки невідомий жбурнув вибуховий предмет. Зловмисника затримали. Ним виявися 33-річний уродженець Луганської області.
Про причини поки що не повідомляють. Справу кваліфікували за статею - хуліганство.
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