Саморобний пристрій підірвали цієї ночі у Харкові. Постраждав тридцятирічний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Як повідомили в поліції, на Жасминовому бульварі біля житлової багатоповерхівки невідомий жбурнув вибуховий предмет. Зловмисника затримали. Ним виявися 33-річний уродженець Луганської області.

Про причини поки що не повідомляють. Справу кваліфікували за статею - хуліганство.