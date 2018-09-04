Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив роботу дев'ятої сесії VIII скликання. На урочистій церемонії присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман і члени Кабінету міністрів, представники судової гілки влади й іноземні посли. У сесійній залі працює моя колега Ксенія Барвіненко.

- Ксеніє, які плани у нардепів після повернення з літніх вакацій?

Вітаю, Олексію. Новий політичний сезон стартував у Верховній раді. На перше пленарне засідання прийшли 375 народних депутатів. Голова Верховної Ради Андрій Парубій перед початком засідання розповів про основні завдання парламенту на осінь. Спікер підкреслив, що цієї сесії нардепи мають підготувати зіни до Конституції.

"Євроатлантичний вибір для України є ключовим, але ми повинні дати відповідь і по формі. Тому я наголошую, що я підтримую пропозиції, щоб ми закріпили євроатлантичний напрямок в Конституції України", - заявиви Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Виступив і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив на необхідності своєчасного ухвалення бюджету України.

"Є ще одневажливе питання і я не хотів би, щоб воно стало заручником майбутніх виборів - питання державного бюджету. Він має бути збаланосваний, має бути справедливий і реалістичний. Тому що за кожну цифру ми будемо з вами нести відповідальність", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Серед ключових питаннь на порядку денному - звичайно підготовка до виборів. Верховна рада візьметься за зміни до виборчого кодексу. Документ має понад 4 тисячі поправок, нині всі зауваження розглядають у профільному комітеті. Винести документ до сесійної зали планують у жовтні. Також депутати спробують знову оновити склад центрвиборчкому.

"Влітку парламент провалив оновлення складу ЦВК, незважаючи на чітку позицію нашої фракції. Тому треба як скоріше оновити центрвиборчком та призначитити суддів Конституційного суду", - говорить Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенко".

Також депутати, вже вкотре, планують взятись за зняття недоторканності. Ось такі плани у парламентарів на осінню сесію. А зараз вони перейшли до розгляду сьогоднішнього порядку денного. Це блок законопроектів інтелектуальної власності та щодо захисту авторського права. Олексію?

- Дякую. Це була Ксенія Барвіненко про відкриття дев'ятої сесії Верховної Ради VIII скликання.