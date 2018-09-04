У Німеччині створять агенство з кібербезпеки [ Редактировать ]
Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агентства з кібербезпеки, аби посилити захист країни. За зразок візьмуть відповідні державні агенції США та Ізраїлю.
Нову організацію спільно очолюватимуть міністри оборони та внутрішніх справ. Уже найближчим часом німецький парламент має затвердити завдання відомства та його фінансування - ідеться про 200 мільйонів євро на перші три роки.
Планують, що агенція запрацює вже наступного року.
по теме
Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агентства з кібербезпеки
Уряд Німеччини схвалив рішення про створення агентства з кібербезпеки. Усе щоб посилити захист країни. За зразок візьмуть відповідні державні установи США та Ізраїлю. Нову організацію спільно очолюватимуть міністри оборони та внутрішніх справ
У Хемніці влаштували концерт на противагу антимігрантським демонстраціям
У німецькому місті Хемніц, де упродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч людей. Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям
У Хемніці відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією
У німецькому місті Хемніц, де упродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч люду. Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям
У Німеччині засудили мігранта з Афганістану за вбивство німкені
До 8 з половиною років ув'язнення засудили у Німеччині мігранта з Афганістану. За вбивство колишньої подруги-німкені. Звинувачений зізнався, що завдав їй кількох ножових поранень. Хлопець прибув до країни 2 роки тому і попросив притулку як неповнолітній
На посетителей винодельческого фестиваля напал рой шершней
Сколько заплатят американцу, который отсидел 17 лет ни за что? Что будут искать 8 тысяч человек в корейских туалетах? И какое событие празднуют в семействе Джеймса Бонда? Об этом и не только в нашем обзоре
В Германии предлагают изменить систему донорства
Как убедить немцев жертвовать свои органы после смерти - думают в Германии. Согласно статистике, ежедневно в стране, не дождавшись трансплантации, умирают три человека. Как работает система донорства сейчас и какие изменения предлагают немецкие политики - расскажет Татьяна Логунова