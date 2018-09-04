Інфляція в Туреччині сягнула майже 18% [ Редактировать ]
Через торговельну війну зі США інфляція в Туреччині б'є рекорди. Вона вже сягнула майже 18 відсотків - це найвищий показник за останні 15 років. Найбільше подорожчав транспорт - на понад 27 відсотків. А також харчі й алкоголь - майже на 20 відсотків.
Нагадаю, у серпні Вашингтон запровадив санкції проти двох міністрів Туреччини, вимагаючи звільнити утримуваного в країні американського пастора Ендрю Бренсона. А пізніше збільшив мита на турецьку сталь та алюміній. На цьому тлі ліра за кілька днів впала на 25 відсотків.
Центробанк Туреччини розгляне питання як стримати інфляцію - на засіданні 13 вересня.
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