Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в соцсети Instagram свежим снимком, который не на шутку взбудоражил ее фанатов.

На фото Надя позирует в лифте с большим чемоданом.

"Работа работой - а высыпаться нужно", "жесть, какая уставшая", - пишут Дорофеевой обеспокоенные фаны.

Ранее Надя хвасталась новым интимным тату.