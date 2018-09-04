Надя Дорофеева напугала поклонников внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась в соцсети Instagram свежим снимком, который не на шутку взбудоражил ее фанатов.
На фото Надя позирует в лифте с большим чемоданом.
"Работа работой - а высыпаться нужно", "жесть, какая уставшая", - пишут Дорофеевой обеспокоенные фаны.
Ранее Надя хвасталась новым интимным тату.
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