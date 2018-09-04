Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение двух недель. Об этом сообщает "Yonhap". Агентство отмечает, что в период с конца июля по конец августа северокорейский лидер посетил 30 хозяйственных объектов.

Уточняется, что в последний раз государственные СМИ освещали о деятельности Ким Чен Ына 15 дней назад. В частности, в прессе сообщалось о том, что он побывал на фабрике медицинского оборудования и принял участие в церемонии с министром народных вооруженных сил КНДР Кимом Ен Чхуна, которая состоялась 21 августа.

Отсутствие лидера особо настораживает, отмечает "Yonhap", так как 9 сентября будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР. При этом агентство допускает, что Ким Чен Ын мог сосредоточиться на дипломатических стратегиях на фоне отсутствия продвижения в переговорах с Вашингтоном.

Также под вопросом оказалась встреча главы КНДР со спецпредставителями Сеула, которые должны посетить Пхеньян 5 сентября. В прошлом месяце Ким Чен Ын отверг все предложения США о денуклеаризации.