Сегодня, 4 сентября, в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта. Коллапс случился на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка", - написано под снимком.

Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров.

Ранее мы сообщали о ДТП с участием другого общественного транспорта - маршрутки. Ее протаранило такси.

