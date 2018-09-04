В Киеве троллейбус на ходу разломался пополам [ Редактировать ]
Сегодня, 4 сентября, в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта. Коллапс случился на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка", - написано под снимком.
Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров.
Ранее мы сообщали о ДТП с участием другого общественного транспорта - маршрутки. Ее протаранило такси.
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