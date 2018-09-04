Сміла на Черкащині залишилася без електрики та водопостачання

Уже добу без води 70-тисячне місто Сміла на Черкащині. Ще напередодні з обіду через мільйонні борги ОБЛЕНЕРГО відімкнуло подачу струму на місцевий водоканал.

Зараз місто на порозі колапсу - через нестачу води у смілянських лікарнях вже припинили планові операції, у освітніх закладах викладачі планують від завтра скасувати навчання.

У Смілянській міській лікарні зранку справжній аврал - відділення поспішають запастися бодай технічною водою. Відучора медзаклад відімкнули від водопостачання, і за добу всі запаси води вичерпалися.

"Ну, багато… ніхто ж не рахує, скільки витрачається. Оце слава Богу, дякуючи нашому керівництву, що хоча б забезпечили нас водою. Без води ніяк же не можна".

Головний лікар у розпачі - технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію, - тому всі планові операції медики - скасували.

"Сьогодні ми ще працюємо, а завтра ми здамося, тому що працюючи брудними руками і заносячи інфекцію, я не думаю, що для породіллі, чи для травмованого пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися", - занепокоєний Ігор Іщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-ти мільйонний борг за спожиту електроенергію ОБЛЕНЕРГО відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість - запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються.

"Оце ж даємо, тут хватить і руки помини і напитись. Дістаємо воду, якщо треба - то купуємо воду", - говорить Віктор Деньщіков, мешканець Сміли.

Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитись із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе.

"До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01 2016 року складає 6 мільйонів 300 - при отриманні даних коштів буде погашена заборгованість за електроенергію", - заявив Володимир Овсійчук, директор комунального підприємства ВОДГЕО.

А от у обленерго запевняють: шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв - весь цей час попереджали про відключення, і таки змушені були вимкнути рубильник.

"Ми розуміємо, що це водоканал, це діти, що це лікарні, але на нашому підприємстві на жаль така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати", - заявив Євген Лут, директор з питань безпеки ПАТ ОБЛЕНЕРГО.

Сьогодні по обіді водоканал та енергетики таки домовились про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода у кранах мешканців Сміли має з'явитися ближче до вечора… Та от чи на довго…