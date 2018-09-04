Пограбування на мільйон євро. У районі паризького аеропорту Ле-Бурже обібрали трьох російських туристів. Туди вони прилетіли на приватному літаку з Ніцци.

А коли пересіли в автомобіль й виїхали у напрямку міста - шлях їм перегородила інша автівка. З неї вийшли четверо чоловіків з закритими обличчями. Погрожуючи зброєю, нападники змусили "русо-турісто" віддати їм три валізи, гаманці та мобільні телефони.

За словами постраждалих, в одній із валіз були коштовності на суму понад 500 тисяч євро. Загальна ж вартість украдених речей склала понад мільйон.