У столиці волонтер власним коштом рятує бездомних тварин. Проект "Собача швидка" щодня допомагає майже двомстам чотирилапим. Добровольці лікують, стерилізують тварин, роблять їм щеплення. Та навіть більше - підшукують сім'ї. Докладніше - Катерина Сривкова.

"Сидеть. Дай лапу. Умница!"

Це - Лакі. Її та ще п'ятьох цуценят волонтери знайшли у лісі майже рік тому. Лакі пощастило не просто вижити, а й знайти сім'ю, якій вона потрібна.

"Видимо, их выбросили, потому что щенки родились не породистые. Девчонки их спасли, выходили. Трое щенков выжили. И вот одного из них мы забрали. Я всю жизнь хотела взять собаку. Собаку из приюта. Пока есть собаки в приютах, я не вижу смысла покупать собаку", - говорить Тетяна, господарка Лакі.

Саме таку ідею сповідує й засновник "Собачої Швидкої" Ельшан - закликає кожного попіклуватися хоча б про одного нічийного песика.

"Собачка, которая куплена вами, осчастливит только заводчика. Вы обогащаете заводчика. Возьмите щеночка с улицы. Он гораздо умнее, гораздо устойчивее к заболеваниям и он ничем не отличается от породистого", - запевняє Ельшан Мехтієв, засновник та керівник проекту "I help dog".

Бездоглядних собак стерилізують, лікують та прищеплюють власним коштом. Потім - знову відпускають на вулицю.

"Наш единственный выход - поймать собачку, стерилизовать ее для того, чтобы уменьшить количество горя. Мы знаем, что каждые несколько месяцев она будет рожать, а вы будете давить машинами. Мы не станем бесплатно стерилизовать домашнюю собачку. Но мы с удовольствием стерилизуем беспризорных собачек", - говорить Ельшан Мехтієв, засновник та керівник проекту "I help dog".

Деяких тварин повертати на вулиці - не можна. Для таких волонтери підшукують господарів. А от із цією красунею на ім'я Бублик розлучитися просто не змогли. Хвостатій діагностували ентерит - ця хвороба найбільш небезпечна для цуценят.

"Мы ее вылечили. Но опять же, даже после того, как уже энтерит вылечен, она еще является переносчиком. А та среда обитания, откуда мы ее забрали - мы узнали, что там есть щенки. Она их просто могла убить своим появлением. Она здесь живет, здесь ее дом, она каждое утро всех встречает", - розповідає Інна, координатор проекту "I help dog".

Допомогти волонтерам може кожен охочий. Якщо зустріли на вулиці нестерилізовану або хвору тварину, викликати "швидку" для чотирилапого безхатченка можна на сайті проекту або через сторінку у Facebook.