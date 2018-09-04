Боевики устраивают провокации на Донбассе [ Редактировать ]
Перемирием и не пахнет. Боевики на Донбассе всё чаще провоцируют украинских военных на ответный огонь. Сегодня обстреливали армейцев уже пять раз - в основном, из пулеметов и гранатометов. На позициях в районе Авдеевки побывал Геннадий Вивденко.
"Активно працюють снайпери. Були у нас вже і втрати. Один раз поталанило - в каску попало, злетіла каска".
Эскалацию боевых действий - после некоторого затишья - здесь, под Авдеевкой, наши солдаты, в частности, связывают с гибелью главаря так называемой днр. Враг, очевидно, нервничает.
"Противник агресивний дуже після втрати свого ватажка зграї. Вже два дні підряд йде провокація, щоб ми їм відповіли", - рассказывает Виталий, военнослужащий ВСУ.
Наши бойцы получили жесткий приказ командования - не поддаваться на вражеские провокации.
"Ми мовчимо - перемир'я. Для нас воно існує, для них воно неможливе", - говорит Виталий, военнослужащий ВСУ.
Сейчас враг ведет тонкую психологическую игру в районе Авдеевки - открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов, провоцирует, потом зовет международных наблюдателей - таким образом пытаясь дискредитировать Украинскую сторону.
Боевики последовательно пытаются заставить наших солдат открывать огонь. И таким образом доказать, якобы, факты нарушения "школьного перемирия" с украинской стороны. Нашим иногда все же приходится отстреливаться - в критических ситуациях. И только после отдельного разрешения командиров.
Леонид сегодня ночью "погасил" огневую точку врага - после длительного вражеского обстрела. Была опасность атаки диверсионной группы боевиков.
"По разрешению - так как очень сильно били. Вот раз из автомата, потом затихли, участились их обстрелы. 14,5 калибр к нам прилетал", - рассказывает Леонид, военнослужащий ВСУ.
Судьба уже пятнадцатого по счету перемирия, достигнутого две недели назад в Минске - у защитников укрепрайона на шахте Бутовка сомнений не вызывает.
"Опять провокаций ждем. Чего еще от них ожидать. Мы делаем свое дело, на провокации не поддаемся, но если попрет противник - дадим ему серьезный отпор ", - говорит Иван, военнослужащий ВСУ.
Пока же украинские воины тщательно укрепляются на позициях между оккупированными Ясиноватой и Донецком.
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