Перемирием и не пахнет. Боевики на Донбассе всё чаще провоцируют украинских военных на ответный огонь. Сегодня обстреливали армейцев уже пять раз - в основном, из пулеметов и гранатометов. На позициях в районе Авдеевки побывал Геннадий Вивденко.

"Активно працюють снайпери. Були у нас вже і втрати. Один раз поталанило - в каску попало, злетіла каска".

Эскалацию боевых действий - после некоторого затишья - здесь, под Авдеевкой, наши солдаты, в частности, связывают с гибелью главаря так называемой днр. Враг, очевидно, нервничает.

"Противник агресивний дуже після втрати свого ватажка зграї. Вже два дні підряд йде провокація, щоб ми їм відповіли", - рассказывает Виталий, военнослужащий ВСУ.

Наши бойцы получили жесткий приказ командования - не поддаваться на вражеские провокации.

"Ми мовчимо - перемир'я. Для нас воно існує, для них воно неможливе", - говорит Виталий, военнослужащий ВСУ.

Сейчас враг ведет тонкую психологическую игру в районе Авдеевки - открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов, провоцирует, потом зовет международных наблюдателей - таким образом пытаясь дискредитировать Украинскую сторону.

Боевики последовательно пытаются заставить наших солдат открывать огонь. И таким образом доказать, якобы, факты нарушения "школьного перемирия" с украинской стороны. Нашим иногда все же приходится отстреливаться - в критических ситуациях. И только после отдельного разрешения командиров.

Леонид сегодня ночью "погасил" огневую точку врага - после длительного вражеского обстрела. Была опасность атаки диверсионной группы боевиков.

"По разрешению - так как очень сильно били. Вот раз из автомата, потом затихли, участились их обстрелы. 14,5 калибр к нам прилетал", - рассказывает Леонид, военнослужащий ВСУ.

Судьба уже пятнадцатого по счету перемирия, достигнутого две недели назад в Минске - у защитников укрепрайона на шахте Бутовка сомнений не вызывает.

"Опять провокаций ждем. Чего еще от них ожидать. Мы делаем свое дело, на провокации не поддаемся, но если попрет противник - дадим ему серьезный отпор ", - говорит Иван, военнослужащий ВСУ.

Пока же украинские воины тщательно укрепляются на позициях между оккупированными Ясиноватой и Донецком.