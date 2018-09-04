Ограбление на миллион евро. В районе парижского аэропорта Ле-Бурже обобрали трех российских туристов. Они прилетели на частном самолете из Ниццы.

А когда пересели в автомобиль и двинулись в направлении города - путь им преградила другая машина. Из нее вышли четверо мужчин с закрытыми лицами. Угрожая оружием, заставили россиян отдать поклажу, кошельки и мобильные телефоны. По словам пострадавших, в одном из чемоданов были драгоценности на сумму около пятисот тысяч евро. Общая стоимость украденных вещей - более миллиона.