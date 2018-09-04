В лондонском районе Ноттинг-Хилл на людей плеснули кислотой, в результате чего пострадали три человека. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает Express.

Отмечено, что пострадавших госпитализировали.

Как уточнила британская полиция, на людей вылили "отравляющее вещество" около 14:00 по местному времени.

"Три человека пострадали в результате предполагаемой атаки с использованием кислоты в Вестборн-Гроув, у Ноттинг-Хилл в западном Лондоне", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк.