Музыка против расизма и ксенофобии. В немецком Хемнице после недели беспорядков прошел концерт под лозунгом "Нас больше", который собрал 65 тысяч слушателей.

Тем временем, немецкие политики анализируют события в этом городе и призывают установить надзор за партией "Альтернатива для Германии". Татьяна Логунова - подробнее.

Под колпаком - у спецслужб. Немецкие политики обсуждают необходимо ли установить наблюдение за право-популистской партией "Альтернатива для Германии". Чтобы проверить, не нарушает ли политическая сила, которая на последних выборах впервые прошла в немецкий Бундестаг, Конституцию страны.

Поводом для дискуссии стали митинги и марши в немецком Хемнице. В рядах ультраправых немцы заметили и политиков от партии "Альтернатива для Германии". И вспомнили - беспорядки в городе они особо не осуждали, а наоборот, пытались понять и объяснить. Куда смотрит ведомство по охране Конституции? - возмутились в официальном Берлине.

"Альтернатива для Германии" окончательно сбросила свою маску. События в Хемнице показали - эта партия близка к группировкам фашистов и расистов. Это не имеет ничего общего с патриотизмом. И я считаю, что за этой партией должно наблюдать федеральное ведомство по охране Конституции. Поводов - более чем достаточно"", - утверждает Андреа Налес, глава Социал-Демократической партии Германии

"Эта партия хочет не просто протестовать. У некоторых ее функционеров совсем другой, скрытый план. Вы видели эти фото? "Альтернатива для Германии", правые радикалы, хулиганы. И все - маршируют бок о бок", - говорит Маркус Зедер, премьер-министр Баварии.

Абсурдными эти призывы назвали представители "Альтернативы для Германии". Пока что безосновательными - руководители Министерства внутренних дел. Дескать, чтобы поместить партию под колпак спецслужб - недостаточно высказываний ее отдельных членов. Даже если они слишком правые. Вмешалась в дискуссию и канцлер Ангела Меркель.

"Что касается наблюдения за той или иной партией, то в этом вопросе есть хорошая практика - решение принимает ведомство по охране конституции, основываясь на фактах. И это решение - не политическое", - подчеркнула Ангела Меркель, канцлер Германии.

За отдельными ячейками партии - спецслужбы наблюдение, впрочем, все же установили. Речь идет о молодежном крыле "Альтернативы для Германии" в Бремене и Нижней Саксонии.