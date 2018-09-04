Пожар в Национальном музее Бразилии спровоцировал массовые беспорядки [ Редактировать ]
После страшного пожара в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро вспыхнули масштабные беспорядки.
Часть активистов пытались прорваться к основному зданию музея, но встретили сопротивление полиции и муниципальной гвардии. Стражи правопорядка применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это спровоцировало столкновения.
Митингующие прорвали кордон спецназа и стали бросать в силовиков камни и палки.
Напомним, пожар вспыхнул в воскресенье вечером и уничтожил практически всю коллекцию музея.
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