В Индии откроют самую высокую в мире статую [ Редактировать ]
Не только "годы халатности". У следствия все больше версий в деле о пожаре в бразильском музее. О некоторых из них - в нашем обзоре.
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Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро мог начаться из-за самодельного летающего фонарика, приземлившегося на крышу здания. Другая версия - короткое замыкание - сообщило руководство музея. На месте все еще работают спасатели. Время от времени они выносят остатки уцелевшей коллекции. Пламя уничтожило большую часть уникальных экспонатов 20-миллионой коллекции, которые собрали за 200 лет существования старейшего в стране музея. Бразильское правительство выделит 3 с половиной миллиарда долларов на реконструкцию здания. Сотрудники музея также ищут международных спонсоров.
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Самый мощный тайфун за последние четверть столетия обрушился на западную Японию. "Джеби" уже унесла как минимум 6 жизней. Скорость ветра достигала 200 километров в час. С прибережных территорий во временные убежища эвакуировали примерно 300 тысяч человек. Отменили 600 авиарейсов. Не работают офисы, школы и детские сады. В метеослужбе страны предупреждают об опасности возникновения оползней и наводнения.
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Британские инженеры представили миру робота-хирурга. Он может делать закрытые операции на внутренних органах. Размер изобретения максимально компактный. Поэтому все манипуляции можно производить, делая мельчайшие рассечения. И благодаря этому - раны должны заживать быстрее. Машина облегчает работу и человека-хирурга, поскольку значительно сокращается время самого оперативного вмешательства. Роботизированные системы появятся в британских больницах уже в 2019 году.
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В индийском штате Гуджарат откроют самую высокую в мире статую. Работы на 182-метровом бронзовом Монументе соборности почти завершены. Церемония открытия состоится уже в конце октября. Статуя посвящена Сардару Пателю - герою борьбы за независимость Индии и одному из соавторов Конституции. Строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 330 миллионов долларов. Бронзовая скульптура в два раза выше нью-йоркской Статуи свободы.
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Герцогиня Кембриджская - самая стильная в королевской семье. Согласно отчету интернет-компании eBay, именно на нее чаще всего ориентируются британцы, выбирая одежду. В прошлом году наибольшим спросом пользовалось пальто для беременных "как у Кейт". А в этом - настоящий ажиотаж вызвало красное платье, в котором Кейт была с новорожденным принцем Луи. На втором месте среди самых модных - жена принца Гарри - Меган. На третьем - дочь Кейт и принца Уильяма - Шарлотта. Елизавета Вторая замыкает ТОП-пятерку. Королеве подражают, выбирая броши.
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