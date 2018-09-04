С политических каникул - прямо в центр скандала. Нелегким выдалось возвращение на работу для британских лейбористов. Антисемитский скандал получил новое развитие. Но на этот раз высказываниями политиков заинтересовалась полиция. Подробности расскажет Ирина Иванова, она в Лондоне.

45 случаев проявления антисемитизма в Лейбористской партии. Все задокументировано и передано в Скотленд-Ярд. Это апогей длительного скандала, запятнавшего репутацию как лидера партии, так и самых видных ее представителей. Документ попал в руки журналистов. В нем фигурируют более 20 депутатов, которые позволили себе публичные оскорбления евреев. Их фамилии не называют.

"Мы очень серьезно относимся к преступлениям на почве расовой ненависти. За это досье возьмутся эксперты и выяснят, есть ли в них состав преступления на самом деле", - говорит Крессида Дик, комиссар полиции.

И все это - на фоне недовольства еврейской общины из-за длительного расследования предыдущих случаев проявления антисемитизма с участием высокопоставленных политиков. Чтобы восстановить репутацию партии, было решено принять новый кодекс поведения. Сегодня национальный исполнительный комитет политсилы должен утвердить определение самого слова "антисемитизм", разработанное Международным союзом памяти жертв Холокоста - что опять вызвало жаркую дискуссию, и не только среди политиков.

Сторонники и противники лейбористов с утра митинговали возле центрального офиса партии. Дошло до стычек, на место прибыла полиция.

Как будто мало было проблем лидеру лейбористов - так именно сегодня издание Sun опубликовало скандальный видеоролик, где Джереми Корбин нахваливает хумус, которым его угощали лидеры ХАМАС. Дело было еще в 2010 году, и недавно главный британский оппозиционер заявлял, что решительно не помнит этого эпизода, якобы его и вовсе не было. Вот журналисты и освежили память политика.