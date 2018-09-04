В Британии разгорается антисемитский скандал [ Редактировать ]
С политических каникул - прямо в центр скандала. Нелегким выдалось возвращение на работу для британских лейбористов. Антисемитский скандал получил новое развитие. Но на этот раз высказываниями политиков заинтересовалась полиция. Подробности расскажет Ирина Иванова, она в Лондоне.
45 случаев проявления антисемитизма в Лейбористской партии. Все задокументировано и передано в Скотленд-Ярд. Это апогей длительного скандала, запятнавшего репутацию как лидера партии, так и самых видных ее представителей. Документ попал в руки журналистов. В нем фигурируют более 20 депутатов, которые позволили себе публичные оскорбления евреев. Их фамилии не называют.
"Мы очень серьезно относимся к преступлениям на почве расовой ненависти. За это досье возьмутся эксперты и выяснят, есть ли в них состав преступления на самом деле", - говорит Крессида Дик, комиссар полиции.
И все это - на фоне недовольства еврейской общины из-за длительного расследования предыдущих случаев проявления антисемитизма с участием высокопоставленных политиков. Чтобы восстановить репутацию партии, было решено принять новый кодекс поведения. Сегодня национальный исполнительный комитет политсилы должен утвердить определение самого слова "антисемитизм", разработанное Международным союзом памяти жертв Холокоста - что опять вызвало жаркую дискуссию, и не только среди политиков.
Сторонники и противники лейбористов с утра митинговали возле центрального офиса партии. Дошло до стычек, на место прибыла полиция.
Как будто мало было проблем лидеру лейбористов - так именно сегодня издание Sun опубликовало скандальный видеоролик, где Джереми Корбин нахваливает хумус, которым его угощали лидеры ХАМАС. Дело было еще в 2010 году, и недавно главный британский оппозиционер заявлял, что решительно не помнит этого эпизода, якобы его и вовсе не было. Вот журналисты и освежили память политика.
по теме
В Закарпатье незаконно вырубили дубовую рощу
Судя по масштабам, рубки продолжались несколько месяцев, за это время уничтожены сотни деревьев - почему правоохранители разводят руками?
Жители Германии призывают спецслужбы расследовать беспорядки в Хемнице
Поводом для дискуссии стали митинги и марши в немецком Хемнице - в рядах ультраправых немцы заметили и политиков от партии "Альтернатива для Германии"
В Британии произошло новое смертельное отравление химикатом (фото)
Британские полицейские после прибытия на место обнаружения тела пожаловались на плохое самочувствие, предположив, что могло быть распылено неизвестное химическое вещество
В Италии расследуют деятельность главы МВД Маттео Сальвини
Главу МВД Италии Маттео Сальвини подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном лишении свободы
Британия перехватила российский самолет над Черным морем
Воздушный конфликт. Москва винит Лондон в перехвате российского самолета над Черным морем. Чем отвечает Великобритания?