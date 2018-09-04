В ухе мужчины поселился паук (фото) [ Редактировать ]
Житель Китая обратился в клинику из-за дискомфорта в ухе, и врач обнаружил, что в нем живет паук. Об этом сообщает издание Dalian Evening News.
Отоларинголог, который стал очевидцем необычного явления, признался, что встретился с подобным впервые за свою десятилетнюю практику. 60-летний житель китайского города Далянь, провинция Ляонин, пришел в центральную больницу, поскольку испытывал в ухе зуд. Это лишило его сна, он чувствовал себя вымотанным, и поэтому решился показаться врачу.
Доктор начал со стандартной процедуры: с помощью эндоскопа исследовал слуховой проход и испытал шок. В ухе китайца сидел паук, окруженный паутиной. Инородный объект удалось быстро удалить.
По словам врача, ушные каналы людей теплые и влажные, поэтому в некоторых случаях могут быть расценены пауками как комфортное место для проживания. Специалист посоветовал незамедлительно обращаться в больницу, если в ухе чувствуется зуд или посторонние звуки.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина попала в реанимацию после укуса паука.
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