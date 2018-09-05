Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо своим друзьям в Украине. В нем он пишет о своем состоянии и планах после освобождения.

О полученном письме от Сенцова на своей странице в Facebook написал активист Алексей Гриценко.

"Держится бодро. Сдаваться не собирается и нас просит не сдаваться ни в коем случае. Похудел до 72 килограмм", - пересказал содержание письма друг режиссера.

Он также отметил, что Сенцов просит больше писать ему и рассказывать обо всем, что происходит вокруг, поскольку информацию он получает только из писем.



"Все личные просьбы передает через сестру, Наталью Каплан, поэтому, друзья, давайте вместе помогать Наталье. Есть дети, есть мама, много поездок адвокатов, в том числе - и по международным инстанциям. Далее, думаю, объяснять не надо", - добавил активист.



По словам Гриценко, есть и положительные новости.



"Олег планирует "увидеться и обняться в хорошем ресторане", - написал активист.

Олег Сенцов голодает уже 113 дней. При этом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что его жизни ничего не угрожает.