Вице-президент немецкого Бундестага Вольфганг Кубики во время встречи в Киеве с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль заявил, что в Берлине готовы продолжать активные усилия для освобождения политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Немецкие политики выразили обеспокоенность незаконным удерживанием Россией украинских граждан и подчеркивали, что постоянно поднимают этот вопрос в диалоге с Россией", - говорится в сообщении.

Кубики также заверил о поддержке ФРГ Украины на евроинтеграционном пути:

"Мы готовы поддерживать реформы в Украине ради того, чтобы ваша страна шла по пути к Евросоюзу", - сказал он.

Олег Сенцов голодает уже 113 дней. При этом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что его жизни ничего не угрожает.