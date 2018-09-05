Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова - вице-президент [ Редактировать ]
Вице-президент немецкого Бундестага Вольфганг Кубики во время встречи в Киеве с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль заявил, что в Берлине готовы продолжать активные усилия для освобождения политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Немецкие политики выразили обеспокоенность незаконным удерживанием Россией украинских граждан и подчеркивали, что постоянно поднимают этот вопрос в диалоге с Россией", - говорится в сообщении.
Кубики также заверил о поддержке ФРГ Украины на евроинтеграционном пути:
"Мы готовы поддерживать реформы в Украине ради того, чтобы ваша страна шла по пути к Евросоюзу", - сказал он.
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