Тайфун "Джебі" вирує в Японії. Тамтешня влада оголосила про евакуацію близько мільйона людей.

Стихія вже забрала сім життів. Подекуди зафіксовано перебої з електрикою та нестачу питної води. Сотні авіарейсів скасовано. У міжнародному аеропорту Кансай міста Осака затопило злітну смугу, а через негоду - три тисячі людей виявилися заблокованими у терміналах. Нині тайфун рухається на північ, у бік Японського моря, і поступово має слабшати до рівня тропічного шторму. "Джебі" визнали найпотужнішим тайфуном за останню чверть століття.