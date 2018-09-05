У Японії через тайфун "Джебі" евакуювали мільйон людей [ Редактировать ]
Тайфун "Джебі" вирує в Японії. Тамтешня влада оголосила про евакуацію близько мільйона людей.
Стихія вже забрала сім життів. Подекуди зафіксовано перебої з електрикою та нестачу питної води. Сотні авіарейсів скасовано. У міжнародному аеропорту Кансай міста Осака затопило злітну смугу, а через негоду - три тисячі людей виявилися заблокованими у терміналах. Нині тайфун рухається на північ, у бік Японського моря, і поступово має слабшати до рівня тропічного шторму. "Джебі" визнали найпотужнішим тайфуном за останню чверть століття.
по теме
У Японії вирує тайфун "Джебі"
На захід Японії налетів тайфун "Джебі" - найпотужніший за останню чверть століття. Швидкість вітру сягає понад 200 кілометрів за годину. Скасовано 600 авіарейсів. Не працюють школи та дитячі садки. Закриті бізнес-установи. До евакуації готуються щонайменше триста тисяч жителів узбережних районів
Наводнение в Мьянме: 63 тысячи человек покинули свои дома
В округе Баго прорвало плотину - продолжается спасательная операция
На захід Японії налетів тайфун Джебі
На захід Японії налетів тайфун Джебі - найпотужніший за останню чверть століття. Швидкість вітру сягає понад 200 кілометрів за годину. Скасовано 600 авіарейсів. Не працюють школи та дитсадки. Закриті бізнес-установи. Готуються до евакуації щонайменше триста тисяч жителів узбережних районів
Повінь у Китаї: під водою зникли будинки селян
Рятувальники ведуть пошукові роботи й надають допомогу постраждалим.
Японію накрило потужним тайфуном
Потужний тайфун накрив південну частину архіпелагу Амамі, що належить Японії. У деяких районах швидкість вітру сягала близько 140 кілометрів за годину
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії в Адріатичному морі. Жінка випала з круїзного лайнера приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії та провела у відкритому морі понад 10 годин. Зараз британка у лікарні, її життю нічого не загрожує