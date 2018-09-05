Човен-робот успішно перетнув Атлантику [ Редактировать ]
Перший човен-робот успішно перетнув Атлантику. Стартувало двометрове судно ще на початку літа біля канадського узбережжя, і за 80 днів дісталося берегів Ірландії.
Створили його у Норвегії. Раніше подолати Атлантичний океан роботизовані човни намагалися близько двох десятків разів, - але невдало. Розробники запевняють - їхнє творіння цілком придатне для перевезення вантажів і дослідження океану.
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