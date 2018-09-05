В Канаде разработали планшетный компьютер нового поколения

Почему в американском штате Юта с неба падает рыба? Сколько лет самому старому в мире ныряльщику? И что за корабль-призрак появился у берегов Мьянмы? Об этом и не только - в нашем обзоре