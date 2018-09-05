З Австралії до Австрії: в Європі помітили кенгуру [ Редактировать ]
Австрію та Австралію сплутати легко. Адже і в Європі тепер - стрибають кенгуру.
Сумчасту тварину помітили поблизу австрійського містечка Кірх-шлаг. Звідкіля вона взялася - намагається з'ясувати поліція. Правоохоронці вже звернулися до сусідніх зоопарків і власників екзотичних улюбленців, але ні в кого кенгуру не зникав. Фахівці припустили, що це може бути один із видів, які добре витримують низькі температури.
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