IAAF World Challenge: украинки победили в Хорватии [ Редактировать ]
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова победила на соревнованиях серии IAAF World Challenge в столице Хорватии Загребе. Второе место заняла Виктория Ткачук.
На старт дистанции 400 метров с барьерами вышли сразу три украинских спортсмена - Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Мария Миколенко, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Рыжикова преодолела дистанцию за победные 55,89 секунды. Ткачук пересекла финишную линию второй (56,24 секунды). Миколенко с результатом 58,14 секунды была шестой.
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