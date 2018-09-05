Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова победила на соревнованиях серии IAAF World Challenge в столице Хорватии Загребе. Второе место заняла Виктория Ткачук.

На старт дистанции 400 метров с барьерами вышли сразу три украинских спортсмена - Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Мария Миколенко, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Рыжикова преодолела дистанцию ​​за победные 55,89 секунды. Ткачук пересекла финишную линию второй (56,24 секунды). Миколенко с результатом 58,14 секунды была шестой.

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