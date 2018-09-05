Водопостачання у Смілі на Черкащині - частково поновили. 70-тисячне місто жило без води майже дві доби. Через мільйонні борги обленерго знеструмило місцевий водоканал. Більше розкажуть наші кореспонденти.

У Смілянській міській лікарні зранку справжній аврал - відділення поспішають запастися бодай технічною водою. Медзаклад відімкнули від водопостачання.

"Ну, багато… ніхто ж не рахує, скільки витрачається. Оце слава Богу, дякуючи нашому керівництву, що хоча б забезпечили нас водою. Без води ніяк же не можна".

Головний лікар у розпачі - технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію, - тому всі планові операції медики - скасували.

"Ми ще працюємо, а завтра ми здамося, тому що працюючи брудними руками і заносячи інфекцію, я не думаю, що для породіллі, чи для травмованого пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися", - занепокоєний Ігор Іщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-ти мільйонний борг за спожиту електроенергію ОБЛЕНЕРГО відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість - запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються.

"Оце ж даємо, тут хватить і руки помини і напитись. Дістаємо воду, якщо треба - то купуємо воду", - говорить Віктор Деньщіков, мешканець Сміли.

Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитись із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе.

"До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01 2016 року складає 6 мільйонів 300 - при отриманні даних коштів буде погашена заборгованість за електроенергію", - заявив Володимир Овсійчук, директор комунального підприємства ВОДГЕО.

А от у обленерго запевняють: шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв - весь цей час попереджали про відключення, і таки змушені були вимкнути рубильник.

"Ми розуміємо, що це водоканал, це діти, що це лікарні, але на нашому підприємстві на жаль така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати", - заявив Євген Лут, директор з питань безпеки ПАТ ОБЛЕНЕРГО.

Водоканал та енергетики таки домовились про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода у кранах мешканців Сміли має з'явитися, та от чи на довго…