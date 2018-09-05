В Николаеве из реки подняли загадочный Lexus (фото) [ Редактировать ]
В среду, 5 сентября, в Николаеве, из-под воды реки Южный Буг в районе Варваровского моста, подняли автомобиль Lexus RX. Об этом пишет Novosti-n.
Автомобиль на дне реки случайно обнаружили сотрудники ГСЧС, они же и организовали подъем.
Поднятый на берег автомобиль осмотрели. Судя по количеству ракушек, которые облепили все авто, машина пролежала на дне реки не один год.
Салон автомобиля пуст, номерные знаки отсутствуют, номер кузова сбит. Кто, когда и почему утопил в этом месте Lexus, предстоит выяснить следствию.
Ранее археологи раскопали под Николаевом уникальную находку.
по теме
Известного ученого зверски убили на съемной квартире - СМИ
В Николаеве, в квартире дома по улице 3-й Слободской, нашли труп мужчины
Женщина оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна
В Одессе 24-летняя женщина выбросилась с балкона 16-го этажа многоэтажки
В центре Киева образовалось "озеро" (видео)
В среду, 5 сентября, в Киеве на улице Ивана Мазепы провалился асфальт
Девушка вышла замуж за труп
Девушка дала свадебные обеты перед гробом умершего любимого на похоронах
Самые суеверные знаки зодиака
Некоторые люди полагаются только на то, что видят, другие же верят в мистику и суеверие