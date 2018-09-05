В среду, 5 сентября, в Николаеве, из-под воды реки Южный Буг в районе Варваровского моста, подняли автомобиль Lexus RX. Об этом пишет Novosti-n.

Автомобиль на дне реки случайно обнаружили сотрудники ГСЧС, они же и организовали подъем.

Поднятый на берег автомобиль осмотрели. Судя по количеству ракушек, которые облепили все авто, машина пролежала на дне реки не один год.

Салон автомобиля пуст, номерные знаки отсутствуют, номер кузова сбит. Кто, когда и почему утопил в этом месте Lexus, предстоит выяснить следствию.

Ранее археологи раскопали под Николаевом уникальную находку.