Топливные компании просят "Укрзалізницю" пломбировать цистерны [ Редактировать ]
От 300 кг до 10,5 тонн дизельного топлива не доезжает до пункта назначения в каждой цистерне на украинской железной дороге. В регулярной эксплуатации находится в среднем 6800 железнодорожных вагоно-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов. Такие данные содержатся в письме крупного трейдера - ТОВ "Анвитрейд" к руководству министерства инфраструктуры и ПАТ "Укрзалізниця", пишет издание Gazeta.ua.
В компании считают, что системные пропажи топлива связаны с тем, что нижние сливные люки железнодорожных цистерн никак не защищены от возможных недобросовестных действий. А официальные металлические пломбы, сохранность которых гарантирует "Укрзализниця", защищают только верхние люки.
"Из-за юридической невозможности опломбировать нижние люки вагоно-цистерн, украинские предприятия теряют сотни миллионов гривен каждый год. Считаем необходимым добавить в Правила пломбирования официальную возможность пломбировать металлическими запорными устройствами все люки железнодорожных вагоно-цистерн, с обязательным занесением в сопроводительную документацию", - говорится в заявлении компании "Анвитрейд".
В компании WOG поддержали инициативу "Анвитрейд", и отмечают, что пломбирование нижних сливных люков сможет существенно снизить несанкционированный отбор нефтепродуктов и при этом сам процесс пломбирование не приведет к существенным потерям времени на логистических операциях (время на обработку поезда увеличится всего на 10-15 минут).
Официальная возможность пломбировать нижние люки - срочная необходимость для прекращения краж топлива во время перевозок, - уверены и в ОККО ("Галнафтогаз").
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